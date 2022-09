Meerdere energieleveranciers bieden inmiddels een energiecontract met een maandelijks wisselend tarief aan, maar voor consumenten is dat opletten. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond die signaleert dat het maandelijkse tarief wel verandert, maar het voorschotbedrag niet automatisch meebeweegt. Dat moeten consumenten zelf doen, maar met hoeveel dat moet is lastig in te schatten.