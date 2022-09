Beurzen New York buigen verlies om in winst na industriecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met winsten geëindigd, terwijl de bekendste graadmeters op Wall Street eerder op de dag nog op verlies stonden. Positieve cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en op de arbeidsmarkt verminderden de angst voor een recessie bij beleggers. Chipbedrijven Nvidia en AMD zaten bij de verliezers nu de VS enkele grote spelers in de sector beperkingen oplegt bij de export naar China.