De sluizen in de Oude IJssel in Gelderland gaan nog maar zeer beperkt open. De sluis bij Doesburg opent eenmaal per dag en de sluis bij Terborg laat tweemaal per dag schepen door. Waterschap Rijn en IJssel heeft die maatregelen genomen vanwege de zeer lage waterstand in de rivier, die heel populair is bij watertoeristen.