Sri Lanka heeft een voorlopig akkoord bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een lening. De Aziatische eilandstaat verkeert al maanden in een diepe economische en politieke crisis. Met de lening van 2,9 miljard dollar, omgerekend een vergelijkbaar bedrag in euro’s, kan een begin worden gemaakt met het stabiliseren van de economie.