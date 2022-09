Het Suezkanaal in Egypte werd woensdagavond enkele uren geblokkeerd door een vastgelopen olietanker. De Affinity V had problemen met het roer waardoor de bemanning de controle over het schip verloor en het vaartuig aan de grond liep. Even na middernacht Nederlandse tijd meldde de Kanaalautoriteit dat het schip weer vlotgetrokken was.