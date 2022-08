Bewoners van de Soemeersingel en de Koolweg in Helenaveen maken zich nog niet veel zorgen over de grote Peelbrand, zo’n twee kilometer verderop. Niet iedereen geeft gehoor aan een oproep van de brandweer om het huis te verlaten. Dat zegt voorzitter Paul Bax van de Dorpsraad in Helenaveen woensdagmiddag.