Turkse economie groeit sterk ondanks torenhoge inflatie

De economie van Turkije kende in het tweede kwartaal van dit jaar een sterke groei ondanks de torenhoge inflatie in het land. Aangezien het leven van de Turken een stuk duurder is geworden leverden de consumptiebestedingen van huishoudens een belangrijke bijdrage aan de groei. Ook de export groeide stevig dankzij het herstel van de coronacrisis en een goedkopere Turkse lira. De heropleving van het toerisme na de coronabeperkingen gaf de economie eveneens een impuls.