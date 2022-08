Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de eurozone. De consumentenprijzen in het eurogebied zijn naar verwachting opnieuw flink toegenomen, mede door de sterke stijging van de gasprijs. Het CBS meldde alvast dat de inflatie in Nederland deze maand volgens de Europese rekenmethode is uitgekomen op 13,6 procent. In juli was dat nog 11,6 procent.