Van alle ambassades in Nederland heeft Rusland de meeste openstaande parkeerboetes. Russische diplomaten hebben 67 parkeerbekeuringen niet betaald, meldt de gemeente Den Haag. Dat zijn er wel minder dan vorig jaar. Toen stonden 108 bekeuringen voor die ambassade open. Ook toen stond Rusland op de eerste plaats. Het is niet duidelijk of dat komt doordat Rusland beter is gaan betalen, of doordat boetes zijn kwijtgescholden.