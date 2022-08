Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt per 1 september met de leveringen aan Engie. Dat Franse energiebedrijf zou niet de volledige rekening over juli hebben voldaan. Pas als Engie weer volledig betaalt gaat Gazprom naar eigen zeggen weer leveren. Engie levert ook in Nederland stroom en gas en heeft hier verschillende energiecentrales.