Ji Seong-ho ontvangt in zijn ruime kantoor in het Zuid-Koreaanse parlementsgebouw, met uitzicht op de Hanrivier. Vanuit een bruinleren fauteuil vertelt hij in een fors tempo over zijn leven in en vlucht uit Noord-Korea. Dat hij daarbij vaak een speels lachje om de mond niet schuwt is bijzonder – want Ji heeft met zijn veertig jaar al een zwaar levensverhaal te delen.