DNB-president Knot denkt dat inflatie nog tijd hoog blijft

De inflatie in de eurozone blijft nog wel even hoog, verwacht president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). De hoge prijsstijgingen worden namelijk niet alleen veroorzaakt door schokken als de hoge energieprijzen en tekorten aan materialen en producten als computerchips, maar ook door een hoge vraag naar producten en diensten. Dat leidt Knot af uit de meevallende groeicijfers van de Europese economieën, zei hij in een speech die hij in Denemarken gaf.