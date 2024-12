Australië dwingt techconcerns te betalen voor nieuws

Grote techbedrijven, met een jaaromzet van 160 miljoen Amerikaanse dollar of meer, zullen voortaan worden belast met een nog te bepalen tarief. Volgens de Australische regering gaat deze regeling in ieder geval gelden voor de moederbedrijven van Facebook, Google en TikTok. X blijft waarschijnlijk buiten schot, omdat de binnenlandse inkomsten daarvoor te laag zijn. De bedrijven kunnen echter onder de belasting uitkomen door commerciële overeenkomsten te sluiten om de media te compenseren.

„De snelle groei van digitale platforms in de afgelopen jaren heeft het Australische medialandschap verstoord en bedreigt de levensvatbaarheid van journalistiek in het publiek belang”, zegt de Australische communicatieminister Michelle Rowland. „Het is belangrijk dat digitale platforms hun steentje bijdragen. Ze moeten de toegang tot kwaliteitsjournalistiek ondersteunen die onze democratie informeert en versterkt.”