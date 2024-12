Beurshandel op Damrak in teken rentebesluit ECB

Aanvankelijk werd gehoopt dat de ECB in december met een stevigere renteverlaging van een half procentpunt zou komen door de tegenvallende economische cijfers en sombere vooruitzichten voor het eurogebied. In november liep de inflatie in de eurozone echter op tot 2,3 procent en kwam daarmee weer boven de ECB-doelstelling van 2 procent uit. Beleggers letten verder vooral op wat ECB-president Christine Lagarde gaat zeggen over eventuele rentestappen in het komende jaar. Tot nu toe heeft Lagarde steeds vastgehouden aan het standpunt dat de rentestappen per vergadering worden bekeken.

In de Verenigde Staten vergadert de Federal Reserve volgende week over de rente. Woensdag bleek dat de Amerikaanse inflatie in november conform verwachting is uitgekomen op 2,7 procent. Dat verstevigde de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente ook verder gaat verlagen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog. Vooral de techbedrijven stonden in de belangstelling, na de stevige koerswinst van 1,8 procent van de Nasdaq. De Amerikaanse technologiegraadmeter steeg daarmee voor het eerst in de geschiedenis tot boven de 20.000 punten. De Nikkei in Tokio klom 1,2 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 1,7 en 0,8 procent.

Op het Damrak zal ABN AMRO mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De bank werd door de kenners van zakenbank Goldman Sachs op de verkooplijst gezet. Daarnaast verhoogde Citi het koersdoel voor betaalbedrijf Adyen en werd het koopadvies herhaald.

Ook TKH staat in de belangstelling. De technologiegroep heeft een opdracht gekregen van ongeveer 200 miljoen euro voor de levering van kabels voor een Schots windmolenpark.

De euro was 1,0515 dollar waard, tegen 1,0510 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 70,37 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 73,71 dollar per vat.