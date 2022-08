Boerenorganisaties willen alleen ingaan op de uitnodiging voor een nieuw gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes als dat overleg aan een „harde randvoorwaarde” voldoet, zo meldt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Het moet tijdens het overleg kunnen gaan over voor de boeren „cruciale punten” in het stikstofbeleid. LTO zegt dat met verschillende boerenclubs is afgesproken dit dinsdag aan Remkes te laten weten.