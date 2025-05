Ministerie deelt toch chatberichten met enquêtecommissie corona

Dat „verschil van inzicht” gaat volgens De Kort over de manier waarop werd omgegaan met gevoelige persoonsgegevens die af te lezen zijn in de chatberichten van bewindspersonen en ambtenaren.

Het ministerie heeft hierover een advies opgevraagd bij de belangrijke kabinetsadviseur, de Raad van State. Dat heeft volgens De Kort geholpen om hier goede afspraken over te maken.

„De parlementaire enquête is het zwaarste instrument van de Kamer. Dat houdt in dat als we informatie willen hebben, dat we die ontvangen”, licht De Kort het standpunt van de commissie toe.