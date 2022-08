‘Huizinge’ centraal in tweede verhoorweek enquête Gronings gas

De tweede openbare verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt, staat in het teken van de aardbeving die in 2012 plaatsvond onder Huizinge. De week begint met het verhoor van oud-burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog. Woensdag wordt de voormalig NAM-baas Bart van de Leemput aan de tand gevoeld en donderdag hoort de commissie oud-minister en CDA-prominent Maxime Verhagen.