Topfunctie voor architect geprezen reddingsplan mijnwerkers Chili

De ingenieur die meer dan tien jaar geleden leiding gaf aan de reddingsoperatie om 33 Chileense mijnwerkers die maanden vastzaten in een mijn weer veilig boven de grond te krijgen, gaat nu leiding geven aan een van de grootste koperproducenten ter wereld. Andre Sougarret staat vanaf maandag aan het roer bij Codelco, aldus het Chileense staatsbedrijf in een verklaring. Sougarret neemt bij Codelco het stokje over van Octavio Araneda, die om gezondheidsredenen een stap opzij doet.