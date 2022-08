De winsten van Chinese bedrijven zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar met 1,1 procent gedaald, na een plus van 0,8 procent een maand eerder. De industrie is een belangrijke pijler van de op één na grootste economie van de wereld. De sector heeft echter te kampen met de impact van coronabeperkingen, terwijl de economie van het land ook blijft worstelen met een vastgoedcrisis.