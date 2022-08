Over de weg rijdt meneer Den Hertog nog steeds op zijn fiets, zo nu en dan aanwijzingen gevend. Naast me peddelt Maaike. En vanmiddag neemt Cornell Heutink, mijn werkgever, de peddel van haar over. Aan gezelschap en meeleven heb ik deze laatste dag bepaald geen gebrek. Maar dat betekent niet dat alles zonder slag of stoot gaat.