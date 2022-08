In Zeewolde wordt vrijdag het grootste windpark op land van Nederland geopend. Volgens de initiatiefnemers is het bovendien het grootste ter wereld dat volledig eigendom is van mensen uit de directe omgeving. Het windpark telt 83 windturbines. Die zijn in handen van meer dan tweehonderd boeren en andere omwonenden. Tegen de 300.000 huishoudens worden door de windmolens van groene stroom voorzien.