De leiders van de vier coalitiefracties zijn donderdagavond opnieuw samengekomen met de top van het kabinet om te proberen tot een akkoord te komen over de begroting van volgend jaar en het koopkrachtpakket als antwoord op de extreem hoge prijzen. De kans op een doorbraak lijkt klein, zeggen ingewijden. Het is verre van uitgesloten dat de coalitie ook dit weekeinde nog over het pakket zal onderhandelen.