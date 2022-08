Museum Het Valkhof in Nijmegen verhuist tot in het voorjaar van 2025 naar een leegstaand bankgebouw in die stad. In de jaren dat het museum zich in de bank bevindt, wordt het in 1999 geopende, zeer moderne gebouw van Het Valkhof drastisch gerenoveerd en aangepast aan nieuwe technische eisen. Dat gebeurt onder leiding van architect Ben van Berkel, die het oorspronkelijke gebouw ook heeft ontworpen.