De coalitiepartijen zijn verdeeld over de manier waarop de asielcrisis moet worden aangepakt. D66 wil niets weten van een asielstop, terwijl dat voor de VVD geen taboe meer is. De dwangmaatregel die voor het eerst door staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in Tubbergen is ingezet, ligt bij het CDA zwaar op de maag.