Griekenland gaat zijn land- en zeegrens met Turkije strenger controleren in reactie op het sterk toenemende aantal migranten dat de grens langs de rivier de Evros oversteekt. Het grenshek, dat nu 40 kilometer lang is, wordt op termijn doorgetrokken langs de hele grens van 220 kilometer, heeft de nationale veiligheidsraad in Athene besloten. Eerder werd een verlenging met 80 kilometer overeengekomen.