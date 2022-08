Baby overleden in sporthal bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is in de nacht van dinsdag op woensdag een drie maanden oude baby overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na een bericht van Het Parool. Hoe de baby exact is overleden moet nog worden onderzocht, aldus de woordvoerder. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje. Meer informatie volgt na het onderzoek. Het is onduidelijk wanneer dat is afgerond.