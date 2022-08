Van der Burg bezig met extra opvanglocatie in buurt Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) is „volop bezig” met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt van Ter Apel. Daar zouden asielzoekers voor korte tijd opgevangen kunnen worden als ze niet meteen terechtkunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen tijd sliepen telkens honderden mensen buiten, omdat er geen ruimte was voor alle nieuwkomers. De afgelopen nacht ging het om 700 mensen, het hoogste aantal tot nu toe.