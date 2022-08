Tesla-topman Elon Musk wil geen klachten horen van klanten die een nieuw rijhulpsysteem in hun auto’s uitproberen. „Vraag alsjeblieft niet om te worden opgenomen in vroege bètaversies en dan klagen”, zo reageerde Musk op een Tesla-eigenaar die video’s van het systeem op Twitter had geplaatst waarin te zien is dat het nogal hapert.