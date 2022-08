Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was woensdag de grootste daler in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Verzekeraar ASR was daarentegen een opvallende winnaar op het Damrak. De onderneming kreeg met zijn handelsupdate de handen van beleggers op elkaar. ASR wist ondanks de tientallen miljoenen die het extra kwijt was aan stormschades de winst op peil te houden en werd 1,7 procent hoger gezet.