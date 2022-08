De handelsbetrekkingen tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk zijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland naar een dieptepunt gedaald. Volgens het Britse statistiekbureau werd er in de maand juni voor nog maar 33 miljoen pond (39 miljoen euro) aan goederen uit Rusland geïmporteerd. Dat is het laagste bedrag sinds het begin van de metingen 25 jaar geleden.