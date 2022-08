Onlinesupermarkt Picnic heeft naar eigen zeggen zijn klantenbestand in Nederland zien groeien naar 1 miljoen. Het bedrijf begon eind 2015 met een proef in Amersfoort. Aan het einde van dat jaar waren er 4300 klanten. Na Amersfoort volgden in eerste instantie Utrecht, Almere, Den Haag en daarna nog tientallen steden.