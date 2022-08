Videochatdienst Zoom onderuit op Wall Street na cijfers

Zoom werd dinsdag bijna 12 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. De videochatdienst verlaagde zijn financiële verwachtingen, nu medewerkers bij veel bedrijven weer naar kantoor gaan. Daardoor vinden veel vergaderingen niet meer online maar weer gewoon fysiek plaats. Zoom kende met name in 2020 een stormachtige groei toen bedrijven en scholen vanwege de coronapandemie plotseling een manier zochten om op afstand contact te houden.