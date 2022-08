Oppositiepartij GroenLinks wil coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en vooral CDA met een motie kleur laten bekennen over het stikstofdoel in 2030. Volgens het coalitieakkoord moet in dat jaar de stikstofuitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van 2019. Maar CDA-leider en minister Wopke Hoekstra zei vorige week in een interview dat die deadline voor hem „niet heilig” is.