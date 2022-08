De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag na de stevige verliesbeurt op vrijdag. De rentezorgen staken de kop weer op na hints van een aantal beleidsmakers van de Federal Reserve op verdere stevige renteverhogingen. De Fed heeft de rente al twee keer op rij met 0,75 procentpunt verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie en beleggers hadden juist gehoopt dat de centrale bank mogelijk wat gas zou terugnemen.