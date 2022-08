De rechtbank in Alkmaar heeft de standplaatsvergunning voor een ijskar op Texel vernietigd, omdat de gemeente niet goed heeft onderzocht of de verkoop van ijs bijdraagt aan een verkeersonveilige situatie. De ijskar staat al vijftien jaar op de plek nabij de kruising Jan Ayeslag-Rommelpot in Den Hoorn, maar de bewoners van een nabijgelegen huis hebben bezwaar gemaakt omdat zij overlast ervaren.