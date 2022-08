In de Turkse stad Derik in de provincie Mardin is zaterdagavond een vrachtwagen waarvan de remmen het hadden begeven, ingereden op een groep mensen. De minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zei op de nieuwszender TRT dat het ongeluk aan zestien personen het leven heeft gekost. Er vielen bovendien 29 gewonden, van wie acht er ernstig aan toe zijn. Justitie heeft een onderzoek gelast naar de toedracht.