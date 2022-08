De regering van Nicaragua treedt hard op tegen christenen in het land, aldus de rooms-katholieke organisatie Kerk in Nood. Kerken worden in brand gestoken of geplunderd; afgelopen week werd bisschop Rolando Alvarez van Matagalpa op gewelddadige wijze uit zijn ambtswoning verwijderd. Achtergrond is de kritiek die rooms-katholieke en evangelicale kerken uitoefenen op de regering van de links-georiënteerde president Ortega.