Forse stijging moederbedrijf Thuisbezorgd helpt AEX niet aan plus

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een verliesbeurt de week uitgegaan. Alle aandacht op het Damrak ging uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, dat na de verkoop van zijn belang in de Braziliaanse branchegenoot iFood ruim een kwart aan waarde won. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl ontvangt tot 1,8 miljard euro van techinvesteerder Prosus. Dat bedrijf, dat 1,3 procent daalde, had de rest van iFood al in handen en wordt dus de enige eigenaar.