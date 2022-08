Huisartsen boos over ‘dominante rol’ verzekeraars in zorgakkoord

Huisartsen zijn niet te spreken over de „hele stevige en dominante rol” die verzekeraars in hun ogen krijgen toebedeeld in het concept voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de zorg in de nabije toekomst. „Dit vinden wij de verkeerde beweging en geen recht doen aan de professionals in de zorg”, schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen in een brief aan gezondheidsminister Ernst Kuipers. Zonder verschillende verbeteringen krijgt de bewindsman de handen van de huisartsen niet op elkaar voor dit akkoord, voorspellen de dokters.