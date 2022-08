Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl uitblinker in licht hogere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was vrijdag een positieve uitschieter in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd ruim een derde meer waard na de aankondiging zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood te verkopen aan techinvesteerder Prosus. De overnamesom kan oplopen tot 1,8 miljard euro afhankelijk van de prestaties van het onderdeel in de komende maanden. Prosus (plus 0,6 procent) krijgt iFood daarmee volledig in handen.