Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl bijna derde meer waard op Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd vrijdag bijna een derde meer waard op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood verkoopt aan techinvesteerder Prosus voor 1,5 miljard euro in contanten. Afhankelijk van de prestaties van het onderdeel kan daar nog eens maximaal 300 miljoen euro bijkomen. Prosus krijgt iFood daarmee volledig in handen.