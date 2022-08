Ook in Japan wordt het leven snel duurder. Al zijn de prijsstijgingen nog niet te vergelijken met die elders in de wereld, zoals Europa en de Verenigde Staten. Evengoed is met een stijging van de consumentenprijzen, exclusief verse producten, van 2,4 procent in juli sprake van de hoogste stijging in zeven jaar. Daarmee stijgen de prijzen al vier maanden op rij met meer dan de gewenste 2 procent.