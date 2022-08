Bouwbedrijf BAM heeft afgelopen halfjaar minder omzet behaald dan in de vergelijkbare periode van 2021. Dat is te wijten aan de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland ging de vergelijkbare omzet juist omhoog. Ook de winst steeg aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar ondanks hogere kosten voor materialen en personeel.