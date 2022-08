Ex-vicepresident Pence overweegt getuigenis Capitoolbestorming

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence, die diende onder Donald Trump, zou een getuigenis over de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar overwegen als de onderzoekscommissie van het parlement dat verzoekt. Pence was in het Capitool om met het parlement formeel de verkiezingsoverwinning van Joe Biden vast te stellen toen Trump-aanhangers tijdens de bestorming riepen dat hij een verrader was en moest worden opgehangen.