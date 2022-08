In de gesprekken over de stikstofproblematiek gaat het nog onvoldoende over oplossingen en toekomstperspectief voor de boeren. Dat signaleert Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarbij 110 natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken en bedrijven betrokken zijn. In een brief van het bestuur aan stikstofbemiddelaar Johan Remkes doet de stichting woensdag aanbevelingen aan het kabinet.