Reizigersvereniging Rover laat weten teleurgesteld te zijn in de aangekondigde 24 uur durende regionale stakingen van NS-personeel, vanwege hun onvrede over de cao-onderhandelingen. De vereniging had gehoopt dat de bonden zouden beginnen met reizigersvriendelijke acties. „Een 24-uursstaking betekent veel overlast voor reizigers. Dat gaat een landelijke impact hebben”, zegt Rover-voorzitter Freek Bos.