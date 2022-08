Het humanitair servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel gaat voorlopig tóch niet open, zo bevestigt een woordvoerster van de hulporganisatie na berichtgeving van NU.nl. Het servicepunt nabij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel bleef deze week gesloten, nadat er zondag een vechtpartij was uitgebroken op het terrein.