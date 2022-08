Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, het grootste ter wereld, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar omgerekend ruim 171 miljard euro verloren. Het enorme verlies werd veroorzaakt door de sterk gedaalde beurskoersen in de eerste jaarhelft toen de stemming op markten werd gedrukt door renteverhogingen, zorgen over de hoge inflatie en de Russische invasie van Oekraïne.