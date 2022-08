Het Amerikaanse stroombedrijf PacifiCorp is door vijf huiseigenaren die hun woning kwijtraakten in de McKinney-brand aangeklaagd. Het stroombedrijf zou z’n apparatuur niet goed onderhouden hebben, waardoor de brand heeft kunnen ontstaan. Er is nog geen officiële oorzaak van de brand vastgesteld, al hebben de autoriteiten uitgesloten dat de brand door bliksem zou zijn ontstaan.