Paramaribo: er is werk aan de winkel wil het Surinaamse toerisme opbloeien

Ik woon in een keurige buurt van Paramaribo aan een

doodlopende zandweg, op de grens van de wijken Blauwgrond en Geyersvlijt. Blauwgrond wordt bewoond door veelal Javaanse Surinamers en herbergt straten en huizen die wat doen denken

aan Indonesië. Families van verschillende generaties klitten bij elkaar, zoals in de kampongs in die andere voormalige Hollandse kolonie. Bij toeristen, die na de coronacrisis weer mondjesmaat naar Suriname beginnen te komen, is Blauwgrond vooral populair vanwege de grote concentratie ”warungs”, kleine eethuisjes waar je nog authentiek oosterse gerechten vindt.